Doktorların yüzde 0.0001 kurtulma şansı verdiği hasta, 160 günlük tedavinin ardından Covid-19’u yendi

Belçika’da, doktorların yüzde 0.0001 kurtulma şansı verdiği 70’li yaşlardaki Covid-19 hastası, 160 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşup taburcu oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dilsen-Stokkem adlı yerleşim biriminde yaşayan Lisette Braeken’da, mart sonunda hafif belirtiler görüldü. Covid-19 testi yapıldı ve pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan Braeken’ın durumu günden güne ağırlaştı ve komaya girdi.

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Dokuz hafta komada kaldıktan sonra 6 Haziran’da uyandı. Ancak doktoları eşi, kızı ve oğluna, “Umutlanmayın, durumu çok ciddi. Kurtulma şansı yüzde 0.0001” diyerek fazla umutlanmamalarını söyledi.

Ancak Braeken direndi. Durumu her geçen gün iyiye gitti ve hastalığı yendi. Geçen cuma taburcu olan Braeken’in doktorları oğlu Geert’e, “Annenizin iyileşmesi bir mucize. Hepimizi şaşırttı ve sevindirdi” dedi.

Geert Braeken şunları söyledi: “Tedavi sürecinde hiçbirimiz onu göremedik. Haziran başında çok düşük kurtulma şansı olduğunu söylediler. Birçok yolu denediklerini ama sonuç alamadıklarını, yeni bir tedavi yolu denemeyeceklerini söylediler. Aslında komadan çıktığında bir ışık yandığını düşündük. İyilileşip eve çıktığına biz de inanamıyoruz. “

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Annesinin yürüteç yardımıyla yürüdüğünü anlatan Geert Braeken, “Komadaki süreci anımsamıyor. O dokuz hafta onun için kara bir delik gibi. Biz yavaş yavaş anlatıyoruz olup biteni” ifadelerini kullandı.