Doktorların tepkisini çeken madde yeniden komisyonda

KHK’yla ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorların çalışma alanlarını kısıtlayacak düzenleme Meclis komisyonunda yeniden ele alınıyor.

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni yasa tasarısına yer alan bir maddeye göre bir doktor ya da diş hekimi eğer KHK’yla atıldıysa ya da soruşturmayı geçip mesleğe başlayamadıysa SGK anlaşmalı hastanelerde ve muayenelerde de çalışamayacak.

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Söz konusu madde, KHK’yla ihraçların ya da soruşturmaların nesnel olmayan kriterlere göre değerlendirildiğini düşünen doktorların tepkisi çekerken, Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda dün kabul edildi.

Ancak AKP, kabulün ardından maddenin yeniden görüşülmesi için önerge verdi. Önerge kabul edildi.