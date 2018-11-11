Doktorlardan yasa teklifine protesto: Emeğimizi ‘torbayla’ çöpe atamazsınız

Ankara’da toplanan doktorlar sağlık alanındaki değişiklileri içeren kanun teklifini protesto etti, sloganlar eşliğinde teklifin geri çekilmesini talep etti.

Sağlık alanındaki değişikliklere ilişkin AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi Meclis Sağlık Komisyonu’ndan geçti. Gazeteduvar’ın haberine göre, teklifin beşinci maddesinde yer alan KHK’yla ihraç edilmiş sağlık çalışanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan sağlık kuruluşlarında çalışmasına yasak getirilmesine ve diğer maddelere karşı doktorlar, Ankara’da Kuğulu Park’ta bir araya geldiler.

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‘Çalışırken öldürülmek istemiyoruz’

‘Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz’, ‘Hükümet al torbanı başına çal’ sloganlarıyla önlükleriyle Kuğulu Park’ta toplanan doktorlar, ‘6 Yıllık Emeğimizi ‘Torbayla’ Çöpe Atamazsınız’, ‘Kovir Misen Ağam’, ‘Beyaz Direniş Var Dediler Geldik’, ‘Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane KHK’lar Bahane’, ‘Çalışırken Ölmek, Öldürülmek İstemiyoruz’, ‘Sağlıksızlıklaştıran Yasayı Kabul Etmiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.

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‘Demokratikleşme beklerken acımasızlıkla karşılaştık’

Yıllardan beri sağlıkta şiddete karşı yasa beklediklerini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Sinan Adıyaman, “OHAL’de güvenlik soruşturması nedeniyle eğitim hakları engellenen meslektaşlarımızın eğitimlerine dönmelerini bekliyorduk. Bunları beklerken 44 maddelik torba yasa ile karşılaştık. Demokratikleşme beklerken daha acımasız bir tasarıyla karşılaştık. Bu antidemokratik yasa tasarısı, açlıkla terbiye etmeye çalışan yasa tasarısı geri çekilsin. Geri çekilene kadar tüm demokratik haklarımızı kullanacağız” diye konuştu.

‘Topluma bizim üstümüzden mesaj veriliyor’

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan tıp fakültesi mezunu bir doktor, atanamayanların hem sosyal hem psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Yedi ay sonunda gerekçe gösterilmeden atama talebine ret geldiğini belirten doktor, beşinci maddeyle ilgili şunları söyledi: “Beşinci madde bizi fiilen yasaklıyor. Böyle bir durumda hangi iş veren bize iş verir? Bizim üzerimizden topluma mesaj veriliyor. Siz okusanız doktor olsanız bile bizim gibi olmazsanız sizi açlığa mahkum ederiz diyorlar.”