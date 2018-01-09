Doktorlar ‘Öldü’ dedi: İspanya’da hastaneye kaldırılan mahkum otopsi öncesi uyandı

İspanya’da bir mahkum, üç farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Jiménez’in ‘ölümü’ cezaevindeki üç deneyimli doktor tarafından onaylandı ve doktorlar daha sonra Gonzalo Montoya Jiménez’i otopsi yapılması için morga yolladı.

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Jiménez, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı.

Ailesine göre Jiménez’in bedeni, uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Hastane kaynakları Jiménez’de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyledi. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.

Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor.