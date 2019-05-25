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Yaramazlara biraz batar!

Doktorlar mesleğini yaparak askerlik görevini tamamlayabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanlığı’yla müşterek belirlenecek yerlerde yükümlüğünü yerine getiren doktarların askerliğini yapmış sayılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Koca, “Belirlenen yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesiyle terhis edilerek askerliklerini tamamlamış sayılacak” dedi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, “Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak.” dedi.

Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

-Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak.

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-Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak.

-Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor.

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