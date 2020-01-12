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Yaramazlara biraz batar!

Doktorlar 17 Nisan’da iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı doktorların 17 Nisan’da iş bırakacağını duyurdu.

TTB, ‘TTB’den 2020 Manifestosu: Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamında, Emeğimizin Karşılığını Alarak Hekimlik Yapmak İstiyoruz’ başlığıyla Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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TTB, toplantıda bir de takvim açıklayarak şiddete karşı yapacaklarını anlattı. Buna göre bu ayın sonuna kadar TTB bölgedeki tabip odalarıyla bir araya gelerek doktorlarla buluşacak.

Farklı tarihlerdeki basın açıklamaları ve etkinliklerin ardından 15 Mart’ta Ankara’da ‘Beyaz Miting’ düzenlenecek. 17 Nisan’da ise iş bırakma eylemi yapılacak.

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