Doktora parke taşıyla saldıran adam tutuklandı: Pişman değilim

Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocuğuyla ilgilenilmediği iddiasıyla doktora parke taşıyla saldıran adam tutuklandı.

Abdulkadir Keskinli adlı kişi, dün akşam çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürmüştü.

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Keskinli, burada çocuğun ateşinin düşmemesi sonrası kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın’ı başına parke taşıyla vurarak yaralamıştı.

‘Pişman değilim’

Gözaltına alınan Keskinli, bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Saldırgan, ifadesinde pişmanlık duymadığın söyledi.

Ayrıca bugün hastanede sağlık çalışanları eylem yaptı.

Anne doktoru suçladı

Hasta çocuğun annesi Ayşe Keskinli de doktorun kendileriyle ilgilenmediğini, bunun yerine dışarıda çay, kahve içtiğini iddia etti.

Keskinli ile ona “Burası şov yapma yeri değil” diyen hastane müdürü arasında gerginlik yaşandı.

Ayşe Keskinli, çocuğunun ateşinin olduğunu belirterek, “Hala ateşi var. Benim çocuğum ölüyor, doktor gelmedi. Dosyamı getirin. Doktoru çağırıyoruz, doktor yok. Kapının önünde kahve, çay içiyor. ‘Acil değil’ diyor” diye konuştu.

Ayşe Keskinli, saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu savunarak “Çocuğumun 45 derece ateşi var, doktor geliyor serum takıp gidiyor. Benim çocuğumla ilgilenmedi. Hala ateşi var. Doktorun bir şeyi yok. Doktoru yoğun bakıma aldılar rapor için. Dövmüş ama neden dövmüş. Doktorun hiç mi suçu yok?” dedi.