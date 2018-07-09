Doktora ‘Eşek gibi bakacaksın’ demenin cezası 6 bin 850 lira

Antalya’da görevi başındaki doktora “Eşek gibi bakacaksın” diyen U.S.’ye 6 bin 580 lira para cezası verildi.

U.S. isimli vatandaş, iki yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği’ne gitti. U.S. burada kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü Dr. İbrahim Etem Ay’la tartıştı.

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Dava dosyasına göre Ay, U.S.’ye sıra gelince kendisine bakacağını söylerken, beş-altı kez “Eşek gibi bakacaksın” karşılığını aldı. Şikayet üzerine U.S. hakkında ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Antalya 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve tarafların avukatları katıldı.

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U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti U.S.’yi toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.

‘Randevu almadan geldi’

Doktor Ay, stresli ve canı yanan insanlarla karşı karşıya olduklarını, bazen de talihsiz olaylarla karşılaştıklarını belirterek karara ilişkin şunları söyledi: “Bir hasta randevusu olmadığı halde polikliniğimize başvurdu ve muayene olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sıraya girmesini, sırası geldiğinde bakacağımızı söyledik. Fakat hastamız sırasını da beklemek istemedi. Sıranın bir türlü kendisine gelmediğini söyleyerek devamlı içeri girip ‘Bana ne zaman bakacaksınız?’ dediğinde ben de ‘Sıranız geldiğinde bakacağım’ dedim. Hasta bağırmaya başlayınca ‘Bana bağıramazsınız’ dedim ve hastaya bakması için başka bir doktor arkadaşımı çağırdım. Doktor arkadaşım da hastaya bakabileceğini söyledi. Hasta bu kez benim kendisine bakmayacağımı öğrenince öfkelendi ve ‘Eşek gibi bakacaksınız’ diye bağırmaya başladı. ‘Ben şimdi telefon açarsam görürsün, ben sana baktırmasını bilirim’ gibi şeyler söyledi. Ben de sağlık çalışanlarını şiddetten korumak için kurulan ‘beyaz kod’ uygulamasını devreye soktum. Hemen güvenlik görevlilerimiz geldi. Tutanaklar düzenlendi ve kişi hakkında dava açtık.”

Ay, U.S.’ye kişisel tazminat davası da açtı.

‘Hakaret sözlü şiddettir’

Ay’ın avukatı Yunus Emre Ay da şunları ifade etti: “Hekim kamu görevlisi olduğu için davranışın kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği yönünde değerlendirilerek sanığın yargılanmasını talep ettim. Söz konusu olay hakaret suçunun, dolayısıyla nitelikli unsurunu oluşturmuştur. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken, hakaret bir sözlü şiddettir. Hekime karşı şiddet dediğimiz zaman aklımıza sadece fiziksel saldırı gelmemeli. Sözlü saldırı da hekime karşı şiddet olarak değerlendirilir. Bunun adı hekime karşı sözlü şiddettir. Buradan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına tavsiyemiz; davalarının takipçisi olsunlar. Hekime karşı şiddet suçu işlendiğinde sonuna kadar haklarını savunsunlar.”