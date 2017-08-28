Doktor yokmuş! Cizre’de sancılanan hamile kadın bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sekiz aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği, hastanede kadın doğum doktoru bulunmaması nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre dördüncü çocuğuna hamile 31 yaşındaki Peyruze Pulat, iki gün önce sabaha karşı sancılanınca ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığı gerekçesiyle yoğun bakıma alınan kadına bir saat boyunca müdahale edilmediği iddia edildi. Hayatını kaybeden Pulat, karnındaki bebeğiyle birlikte toprağa verildi.

‘Eşinin kalbi durdu’

Pulat’ın eşi Hüsnü Pulat, sancıların artması sonrası saat 05.00 sıralarında ambulansla hastaneye gittiklerini söyledi.

Hastanede doğum uzmanı olmadığı için kent merkezi ile Silopi ilçesindeki hastanelerin arandığını belirten Pulat, buralardan sonuç çıkmayınca eşinin müdahale edilmeden bekletildiğini kaydetti.

Pulat, şöyle devam etti: “Eşim gözlerimizin önünde sancılar içinde gözlerini hayata yumdu. Önce eşimin kalbinin durduğunu söylediler, sonra bebeğin de kurtarılamadığını söylediler. Ben otopsi için Şırnak’a gittiğimde cumhuriyet savcısına bütün yaşananları anlattım ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Eşim ve bebeğimi kaybettim, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum.”

Tüm doktorlar gitti, atanan göreve başlamadı

DHA’ya konuşan yetkililer, Cizre Devlet Hastanesi’ndeki altı kadın doğum uzmanının dördünün bir ay içinde ‘usülsüz şekilde istifa ettiğini’ bildirdi.

Kalan iki doktordan birinin eş durumundan tayini çıktığını, bir doktorun da bayram izninde olduğunu belirten yetkililer, kent merkezinde ve Silopi ilçesinde birer doğum uzmanının görev yaptığını söyledi.

Yetkililer, Cizre’deki hamile hastaların Silopi’ye yönlendirildiğini, bakanlıktan bir ay önce doktor istendiğini, görevlendirilen bir doktorun da halen göreve başlamadığı bilgisini verdi.

TÜİK verilerine göre Şırnak, doğurganlık hızında dördüncü sırada bulunuyor.