Doktor: Yoğun bakımdaki hastalar bir nevi bebek gibi oluyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. öğretim üyesi Mustafa Tosun, yoğun bakımdaki Covid-19 hastaları şikayetlerini söyleyemedikleri için yazdırdıklarını söyleyerek, “Bir nevi bebek gibi oluyorlar” dedi.

Fotoğraf: AA

Süreci AA muhabirine anlatan Tosun, salgının ilk dönemlerinde virüsü hamile eşine bulaştırmamak için onunla bir buçuk ay görüşemediklerini ifade etti.

Reklam

‘Doğuma iki gün kala eve gittim’

Tosun şöyle konuştu: “Önceden belki virüsü çok tanımadığımız için daha fazla tedirgin oluyorduk. 45 gün evime gidemedim, Kredi Yurtlar Kurumu’nun sağladığı bir odada kaldım. Eşimin doğumuna iki gün kala test yaptıktan sonra evime geçtim. Çünkü eşime de bakacak kimse yoktu. Eşimin ailesi, benim ailem salgından dolayı buraya gelmediler, çünkü Covid-19 sebebiyle il dışına çıkış yasakları vardı. Refakatçisi ben oldum. Bir oğlum oldu, mayıs ayında. Ondan sonra belki biraz daha virüsü tanıdığımız için bir de artık alıştığımızdan dolayı, tedbirlerimizi alarak evimize gidip gelmeye başladık.”

Tosun, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavi sürecini şöyle anlattı: “Yoğun bakımdaki hastaları eğer uyutuyorsak, onlar hiçbir şekilde bize şikayetlerini arz edemiyor. Ağızlarına tüp takılıysa, uyanık olsalar bile bazen ellerine kağıt kalem vererek şikayetlerini yazdırıyoruz. Hastaların dertlerinden ancak bir annenin bebeğe bakıp derdini anlaması gibi, hani bir bebek ağlarsa dersin ki, ‘Ya gazı vardır ya karnı acıkmıştır’ bunun gibi, hastalar da dertlerini bize anlatamıyor, biz onların nasıl bir sıkıntısı olduğunu anlayıp ona göre müdahale etmezsek, gerçekten sıkıntıları giderek büyüyor.”

Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların yemek yemesi başta olmak üzere her türlü ihtiyacını sağlık çalışanlarının karşıladığını anımsatan Tosun, “Bir nevi bebek gibi oluyorlar” diyerek şöyle devam etti:

Reklam

“Bu durum çok sıkıntılı, travmatik bir durum. O yüzden o hastaları utandırmadan, uygun bir şekilde örtünmesine dikkat ederek, gerekli tedavisini ve takibini yapmak durumunda kalıyoruz. İşimiz bu bakımdan, annelerin bebeklerine bakmasına benziyor.”

‘Moral çok önemli’

Tosun, sözlerini şöyle tamamladı: “Yoğun bakımda moral çok önemli, hasta eğer morali yerinde olursa gerçekten iyileşiyor. Hastalara güzel motivasyon verdiğinizde ‘Sen şu kadar süredir yoğun bakımda yattın, bugün günlerden şu, seni uyandırdık, şu kadar gündür yatıyorsun, virüsü atlatıyorsun, akciğerin iyileşmeye başladı, bu çok güzel bir şey, sıradaki aşama, seni makineden ayırmamız gerekiyor ama senin bu konuda bize yardım etmen lazım’ gibi, durumu hastalara anlattığımızda, gerçekten tedavide daha başarılı oluyoruz. Bu yaptıklarımızı bir hasta yakını fark etmiş, bize gelip teşekkür etti, bizler de bunun için çok mutluyuz.“