Doktor: Virüsün yakınlarımıza bulaşmasından çekiniyoruz

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Osman Özüdoğru, sağlık personelinin virüsün kendilerinden ziyade yakınlarına bulaşmasından çekindiklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA

Covid-19’la zorlu mücadele sürecini AA muhabirine anlatan Özüdoğru bazı hastalarda tedavilerinin ardından stres bozukluğu yaşandığını dile getirerek hastalarda ölüm korkusunu gördüklerini aktardı.

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Özüdoğru şöyle konuştu: “Hem doktorlar hem diğer sağlık çalışanları hem de hastalar son derece endişeli. Sağlık personelinin endişesi hastalığın kendisine bulaşması değil, yakınlarının, ailelerinin, çocuklarının virüsü kapmasından korkuyorlar. Ben de aynı şeyi düşünüyordum.”

İki aylık kızını memleketine yolladığını söyleyen Özüdoğru şöyle devam etti: “O zorlu süreçte yaklaşık 45 gün ayrı kaldık. Daha sonra yavaş yavaş normalleşmeye başlayınca aileme kavuştum. En çok anne, babaya ihtiyaç duyduğu dönemde kızımdan ayrı kalmak beni yıprattı ama bu ayrılık sayesinde hastalığı eşime ve çocuğuma bulaştırmayacak olmam beni teskin etti.”

Kaybettikleri hastalar için üzüldüklerini, yaşama dönen hastaları için de büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Özüdoğru, bu zorlu süreçte dört kızı ve eşiyle hastanede Covid-19 tedavisi gören bir kadının yaşadıklarından çok etkilendiğini anlattı. Özüdoğru, kadının yoğun bakımdaki eşi ile kızları için endişelendiğini, kızların da anneleri için endişe ettiğini söyledi.

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Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yaşlı hastaların taburcu edildiği anları unutamadığını aktaran Özüdoğru, 80-90 yaşında hastaların taburcu edildiklerinde kendilerine dua etmelerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Daha önce hiçbir sağlık sorunu bulunmayan hastaların da süreci çok zor geçirebildiğinin altını çizen Özüdoğru, bazı hastaları yoğun bakımdan çıktıktan sonra serviste 1.5 ay yatırmak zorunda kaldıklarını anlattı.

“Çünkü nefesleri hala düzelmiyordu. Bazı hastaları da oksijen tüpü ve cihazlarla evlerine gönderdik” ifadelerini kullanan Özüdoğru her sağlık çalışanı gibi toplumu özellikle de işin vahametini kavrayamayanları uyardı:

“Bu süreçte genç ve başka herhangi bir hastalığı olmayan, son derece kuvvetli, bağışıklığının güçlü olduğunu söyleyen hastalarımız ve tanıdıklarımız oldu. ‘Bize bir şey olmaz, genciz, atlatırız, bu griptir’ diyenlerin hem serviste hem yoğun bakım ünitesinde solunum sıkıntısı çektiğine, ateşler içinde kaldığına şahit olduk. Vatandaşlarımızın maske, hijyen ve mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Toplu bulunulan düğün ve taziye gibi her türlü organizasyondan kaçınılmasını sağlık için öneriyoruz.”