Doktor: ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyen var

İzmir’de, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı, maske takmaya direnenlerin öne sürdüğü bahaneleri anlattı: “Testi negatif çıkıyor, ‘Artık maske takmama gerek yok’ diye cevap veriyor. ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyor.”

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Hem hem acildeki hem de Covid-19’lu hastalara hizmet veren Arpacı, AA muhabirine konuştu.

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Arpacı, salgın başladığında test için gelenlerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu ancak artık her yaştan insanın PCR testi yaptırmak zorunda kalabildiğini vurguladı.

‘Virüs bayram ilan ediyor’

Düğüne giden virüslü kişi nedeniyle sekiz hastanın kendilerine başvurduğunu söyleyen Arpacı, salgının, izolasyon ve maskenin olmadığı ortamda kendine ‘bayram ilan ettiğini’ ifade etti.

Acile başvuran kimi hastaların sürüntü vermeye dahi dermanlarının olmadığını, bazı kişilerin sorumsuz davranışlarının kendilerini son derece üzdüğünü söyleyen Arpacı, aralarında geçen diyalogları şöyle anlattı:

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“Kimileri maskeyi sadece ağzının olduğu bölümünü kapattığı için uyarıyoruz. ‘Burnunuzu da kapatın’ diyorum, kapatıyor ama bir süre sonra tekrar açıyor. Devamlı maske düşüyor, ‘Maskeni kaldır’ diyorum, ‘Sana ne ya maskemden’ diyor. Muayene ederken maskeyi çıkartıyor. Acil servise gelen temaslı kişi testte negatif çıkıyor, ‘Artık maske takmama gerek yok’ diye cevap veriyor. ‘Maske sağlığın için’ diyorum. ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyor. Kendini düşünmeyen bir insan çevresini de düşünmez.“

Bir hasta yakını CİMER’e şikayet etmiş

Covid-19’a yakalanan hastaların yakınlarının onları görme konusundaki ısrarına da değinen Arpacı birinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiğini söyledi: “Bir vatandaşımızın Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan yakınını görmek istemesi üzerine sıkıntı yaşandı. Israrla yakının görmek istiyor. ‘Burası enfekte. Görme imkanınız yok’ diyoruz. ‘Ne demek ya, hastamı alır giderim’ diyor ve bizi CİMER’e şikayet ediyor.”

‘Yoğun bakım kavramı değişti’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım sorumlu hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı ise salgınla dünya ve Türkiye’de yoğun bakım kavramının değiştiğini vurguladı.

Kıraklı, şunları söyledi: “Eskiden yoğun bakımlar ölümü beklenen hastaların yatırıldığı yerlerdi. Artık yoğun bakım fayda görecek hastaların tedavi gördüğü sağlık birimleri oldu. Eğer erken dönemde bu hastalara tedavi uygulanırsa yoğun bakımda yaşama şansları artıyor. Bir Covid hastası entübasyon ve solunum cihazına bağlanınca yaşama şansı yüzde 40’lara kadar düşüyor.”

Salgınla mücadelede moralin önemine değinen Kıraklı, “Covid-19’lu hastaların morallerinin yüksek olması bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tedavilerine de olumlu yansıyor. Bu sayede 95 yaşındaki ileri KOAH hastası amcamızı sağlığına kavuşturduk” ifadelerini kullandı.