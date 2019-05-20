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Yaramazlara biraz batar!

Doktor, avukat eşini çocuklarının önünde vurup öldürdü

Diyarbakır’da doktor Mesut Issı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı çocuklarının gözü önünde 14 el ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Mesut Issı ve eşi Müzeyyen Boylu Issı, çocuklarıyla birlikte bir etkinlikten dönerken, otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, çocukların yanında tartışmamak için otomobilini kenara çekip, eşini araçtan indirdi. Biraz ileriye giden çift, tartışmayı sürdürürken 45 yaşındaki Mesut Issı, üzerindeki tabancayı çekip, 47 yaşındaki Müzeyyen Boylu Issı’ya 14 el ateş ettikten sonra kaçtı. Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Olay sonrası polis inceleme yaparken, Müzeyyen Boylu Issı’nın telefonu çaldı. Polis ve sağlık ekipleri, Issı’nın dakikalarca çalan telefonunu açamadı.

Katil zanlısı Mesut Issı bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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