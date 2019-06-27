Doktor kızının aracını takip etti, yoldan çıkarttı, kurşun yağdırıp öldürdü

Balıkesir’in Havran ilçesinde akıllara durgunluk verecek bir cinayet işlendi. Doktor kızının, ayrılmak üzere olduğu annesinin yerini söylemediğini düşünen baba, kızının aracını cihaz takarak takip etti. Aracına çarparak yoldan çıkarttı. Karısının yerini soran ve cevap alamayan adam, kızının üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.

Kızı Gülnur’u öldüren Mustafa Ali Yılmaz teslim oldu.

İddiaya göre, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki acil serviste görevli doktor Gülnur Yılmaz’ın (28) aracına takip cihazı koyan baba Mustafa Ali Yılmaz (57) kendi aracıyla kızını takibe aldı. Gece 01.00 sıralarında Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükşapçı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde önce kızının aracına çarparak yoldan çıkmasına neden oldu. Kızına annesinin yerini soran ancak yanıt alamayan adam, tabancasıyla kızına kurşun yağdırdı.



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11 adet boş kovan bulundu

Gülnur Yılmaz olay yerinde can verirken baba Mustafa Ali Yılmaz Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Olay yerinde 11 adet boş kovan bulunduğu, silahın ruhsatlı olduğu açıklandı. Pratisyen doktor Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Annesini destekliyordu iddiası

Olayın anne Gülden Yılmaz (49) ile ayrı yaşayan ve ayrılmak üzere olan baba Mustafa Ali Yılmaz arasında mal paylaşımı nedeniyle çıktığı, kızının annesinin yerini söylemediği ve onu desteklendiğini düşündüğü için gerçekleştirildiği ileri sürüldü.