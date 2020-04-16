Doktor ‘corona’lı günlerini anlattı: Akciğer tomografim korku filmi gibiydi, bakamadım

Covid-19’u atlatan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz tanı ve tedavi sürecini anlattı: “Akciğer tomografisi videomu izleyince korku filmi izliyor gibi oldum, bakamadım. Virüs çok hızlı ilerliyor”.

Fotoğraf: RSNA (Arşiv)

İlk olarak 22 Mart’ta durumundan şüphelendiğini söyleyen özel bir hastanede görevli Özuğuz, Covid-19 hastalarının kontrol ettikten sonra hafif ateşi olduğu için kan aldırdığını belirtti. Tetkiklerinin normal çıkmasına rağmen içi rahat etmediği için akciğer muayenesi olan doktor yine bir şey çıkmadığını dile getirdi.

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Özuğuz, yine de şüphelerini yenemediği için bu kez akciğer tomografisi çektirdiğini, hiç şikayeti olmamasına rağmen akciğerinde iki alanda radyolojik bulgu gördüğünü aktardı.

Test olmak için hastaneye yatmaya karar veren Özuğuz eve giderek ailesiyle görüştü ve eşyalarını alarak hastaneye döndü.

Doktor, 12 kilo verdiği tedavi sürecini “Dört-beş gün yatıp çıkarım diye düşünürken tedavi ve hastalıkla ilgili bilinmezlikler nedeniyle beş-altı günü çok sancılı geçen 20 günlük bir süreç yaşadım” diye özetledi.

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Özuğuz, hastalığın tedavi sürecinde birçok ilaç kullanıldığını, tarif edilemez şekilde sıkıntılar ve ateşli günler yaşadığını belirterek şunları anlattı: “Akciğer dinleme bulgularım arttığı ve ateşim geçmediği için ikinci bir akciğer kontrol tomografisi çekilmişti. Biraz seyrettim bakmaya korktum. Bu kadar hızlı ilerleyen, akciğeri yok edip tahrip eden bir virüs. O videoyu izlediğimde korku filmi izlemiş gibi oldum. Virüsün akciğerlerde ilerlemesi korku filmi gibi. Ben bir sürü pnömoni hastası da yatırdım, zatürre de takip ettim ancak böyle hızlı ilerlemiyordu”.

Özuğuz tedbirlere uyulması uyarıda bulunarak şunları söyledi: “Şu anda bilinmez bir düşmanımız var. Muhtemelen sonraki yıl bu virüs herkesçe tanınmış, tedavisi belli, aşısı üretilip kullanıma sunulmuş bir hastalık olacak. Bu süreçte en basit yapmamız gereken şey; bulaş döngüsünü kırmak, evde kalmak. Evde kalacağız ki bu virüs başkasına bulaşmasın, döngü kırılsın”.