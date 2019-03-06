Doktor çift kazada öldü: Bebeğine yazdığı mektuplar yol kenarına saçıldı

Konya’daki trafik kazasında doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde etrafa savrulan ajandada Nurgül Köse’nin doğmamış bebeğine yazdığı mektuplar ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5’ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 27 yaşındaki doktor Süleyman Köse yönetimindeki otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen TIR’a çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse’nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse’ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektupta duygularını “Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor” şeklinde ifade ettiği görüldü.