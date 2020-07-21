Doktor, çektiği videoyla kanıtladı: Maske, oksijen seviyenizi düşürmez

Britanya’da bir doktor paylaştığı videoyla maske kullanımının kandaki oksijen seviyesini düşürmediğini göstererek nefes alamadığını bahane edip takmayanlara seslendi: “Bencil olmayın.”

Cerrah Joshua Wolrich’in Instagram hesabından paylaştığı video 1 milyonun üzerinde izlendi.

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Nabız ve oksijen doygunluğu ölçmeye yarayan oksimetre aletini parmağına takan doktor basit cerrahi maskeyle ölçüm yaptı.

Üstteki sayının oksijen doygunluğunun gösterdiğini belirten Wolrich 94-100 arası değerin normal olduğunu anlattı. Altındaki sayının ise nabzını gösterdiğini ve 100 üzerinin hızlı kalp atışı olarak değelendirdiğini belirtti. Kendi nabzının hızlı çıkmasının nedenini ise böyle bir video çekmek durumunda kaldığı için sinirli olmasına bağladı.

Cerrah olduğu için rutin olarak bu maskeyi taktığını belirten Wolrich maskeyle oksijen doygunluğu değerinde bir düşüş olmadığını gösterdi. “Maskeler oksijeninizi azaltamaz” diyen doktor bunun tıbben yanlış olduğunu ve insanların bilgi uydurmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.