Doktor: Bir odaya giriyoruz, ‘Amcam nasıl’, diğerinde, ‘Oğlum nasıl’ diye soruyorlar

Covid-19’a yakalanıp sağlığına kavuşan, Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi pandemi servisinde görevli doktor Oğuzhan Özelmaser’in anlattıkları, aynı aileye mensup çok sayıda hasta olduğuna işaret ediyor: “Bir odaya giriyoruz, ‘Amcam nasıl’, bir diğer odaya giriyoruz ‘Oğlum nasıl’, diğer bir hasta, ‘Annem nasıl’ diye soruyor.“

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Dr. Özelmaser, bir ay önce testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya girdiğini belirterek şöyle devam etti: “Bir an önce toparlanmalıydım çünkü hastalarımın bana ihtiyacı vardı. Covid-19’u savaşa benzetiyorum, bu savaşın en önünde giden askerleriz.”

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Özelmaser, karantina sürecinde hem kendini hem de ailesini motive etmeye çalıştığını dile getirerek, “İşimden uzak kalmak bu süreçte zorluyordu beni. Arkadaşlarımı bu mücadelede yalnız bırakamazdım” dedi.

‘Ölüm korkusunu görüyorum’

Hastalarının gözlerinde, “Bana ne olacak, ölecek miyim” korkusunu gördüğünü aktaran Özelmaser, aynı aileden çok sayıda kişinin hastalığa yakalandığına sıklıkla tanık olduklarını anlattı: “Aynı soy isimi taşıyan, aynı aileden birçok kişiyi aynı anda yatırdığımızı hatırlıyoruz. Bir odaya giriyoruz, ‘Amcam nasıl’, bir diğer odaya giriyoruz ‘Oğlum nasıl’, diğer bir hasta, ‘Annem nasıl’ diye soruyor. Yan odalarda kalıyor, hiçbir şekilde birbirlerini görmüyorlar. Bu çok acı bir durum.”

Dr. Hamza Gültekin de 14 günlük karantina sürecinin ardından hastalığı yendiğini belirtti: “Hastalığımı atlattıktan sonra tekrar hastalara çare olmak adına görevimi aynı ciddiyetle sürdürüyorum. Hastalarımızın gereken tedavilerini ve takiplerini yapıyoruz.”