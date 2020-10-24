Doktor: Bir hastam, 20 gün yakınlarına, ‘Nefes alamıyorum’ diye uyarı mesajı attı

Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği idari ve eğitim sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş, Covid-19 tedavisi gören bir hastanın hastanede kaldığı 20 gün boyunca yakınlarına maske, mesafe ve hijyen uyarısı içeren mesaj attığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Salgın sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ateş, o hastasının attığı mesajları şöyle sıraladı: “Mesafeye, maskeye, hijyene dikkat edin. Ben şu anda çok kötüyüm. Nefes alamıyorum, oturamıyorum, gezemiyorum. Her şeyi yatakta uzanmış bir şekilde yapıyorum.”

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Oğlu, ‘Baba artık bizimle mi yaşayacaksın’ demiş

Mart sonunda kendi evinden ayrıldığını dile getiren Ateş şunları söyledi: “Eve bulaş götürmemek adına farklı bir eve çıktım. İki çocuğum, annem, babam onlara bulaştırmamak için 2.5 ay eve dönmedim. Haftada bir gün uzaktan görüştüm. Mayıs sonunda vakalar azalmaya başladığında eve geri döndüm. Eve geri döndüğümde çocuğumla beni duygulandıran bir hadise yaşadım. Oğlum beş yaşında, ‘Baba artık bizimle mi yaşayacaksın’ dedi. Bu beni gerçekten çok etkiledi.”

Şimdi evde olmasına rağmen onlar uyurken işten döndüğü için çocukların uyuduğunu, onları iki-üç gün görmediği zamanlar olduğunu belirten Ateş, “Evde de mesafeye dikkat ediyorum” dedi.

Hastalarıyla her zaman empati kuran bir doktor olduğunun altını çizen Ateş, salgın sürecinde hastalarla duygusal bağının geçmişe oranla çok daha kuvvetli olduğunu söyledi.

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‘5 bin hasta görmüşüz’

Ateş hastanesindeki durumu da şöyle anlattı: “Ankara Şehir Hastanesi, kulelerden oluşuyor. Bizim kulemizde aktif olarak iki kule tamamen virüse izole edilmiş şekilde hizmet veriyor. Biz genel hastane kulesinde çalışıyoruz. Yaklaşık 650 hasta yatıyor. Salgının başından itibaren düşündüğünüzde 5 bin hasta gözünüzün önünden geçmiş. Hepsi farklı bir hikaye, farklı bir anı bırakıyor. Bazen hafif semptomları olup yatırdığımız hastalara önlemleri, tedaviyi anlattığımızda ilk başlarda durumu çok önemsemiyorlar. Takipte hastalığın ilerlediğini gördükleri zaman hastalar, bu virüsün yayılmaması için elinden gelenleri yapıyorlar.”

“Hem toplumsal hem bireysel anlamda tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamak hepimizin boynunun borcu” diyen Ateş, herkesin bireysel olarak yapması gerekenleri yapmadığı takdirde pandeminin önüne geçilemeyeceğini söyledi.