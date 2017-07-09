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‘Doha’yla dayanışma için’: Aziz Yıldırım, Katar emirinin fotoğrafı basılan Fenerbahçe formasıyla poz verdi 

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Körfez ülkelerinin diplomatik ablukaya aldığı Katar’a bir destek de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’nin fotoğrafının basıldığı Fenerbahçe formasını giyen Yıldırım, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi’yle birlikte poz verdi.

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Bu fotoğraf, büyükelçiliğin Twitter hesabından “Katar Büyükelçisi ve Fenerbahçe Başkanı #Tmim_almagd logosu taşıyan giysiyle. Doha ile dayanışma içinde ve desteklerini dile getirdiler” mesajıyla paylaşıldı.

Hürriyet, Qatar National Bank’ın (QNB) forma sponsorluğu için sarı-lacivertli kulübe yıllığı 4 milyon avrodan (16.5 milyon lira) uzun süreli bir anlaşma teklif ettiğini yazmıştı.

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