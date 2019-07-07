Doha’da ‘barış’ görüşmesine katılan Taliban Afganistan’da yine kan döktü: 12 ölü

Katar’ın başkenti Doha’da, tüm tarafların katılımıyla Afganistan için barış görüşmeleri yapıldığı sırada ülkenin Gazne kentinde bomba yüklü araç infilak etti; güvenlik güçlerine mensup sekiz kişi ve dört sivil hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Guardian’daki habere göre çoğunu patlamanın olduğu noktaya yakın bir yerdeki öğrencilerin oluşturduğu onlarca kişi yaralandı. meclis üyesi Hasan Rıza Yusufi, istihbarat teşkilatının kentteki binasını hedef alındığını açıkladı.

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Saldırıyı Taliban üstlendi. Saldırıyı üstlendiklerine dair açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, bazı istihbarat ajanlarını öldürdüklerini söyledi.

Saldırının, Katar’ın başkenti Doha’da, Taliban’ın temsilcilerinin de katıldığı Afganistan’da yıllardır akan kanı durdurup barış getirmek amacıyla düzenlendiği hafta sonuna denk gelmesi dikkat çekti.