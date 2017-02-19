Doğusu IŞİD’den kurtarılmıştı: Musul’un batısına yönelik operasyon başladı

Musul’un doğusunu geçen ay IŞİD’den geri alan Irak ordusu, bu kez kentin batısını özgürleştirmek için operasyonun ikinci aşamasına başladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin ofisinden operasyonun ikinci aşamasıyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Başbakan ve Başkomutan Haydar İbadi, Musul’un batısının yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı.”

Açıklamanın ardından Irak ordusu ile Şii silahlı milisler yüzlerce zırhlı araç ve hava desteğiyle IŞİD mevzilerini vurdu. Askeri kaynaklar operasyonun üç koldan yürütüldüğünü iletti.

IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun ABD’li komutanı Stephen Townsend ise “Dünyadaki her ordu için Musul savaşı çok zor bir savaş” yorumunda bulundu. Birleşmiş Milletler , kentin içindeki 650 bin sivile zarar gelmemesi için uyarılarda bulunurken, siviller için havadan “Evlerinizde kalın” yazılı broşürler atıldı.

Musul’u IŞİD’den geri almak için 17 Ekim 2016’da başlatılan operasyonda Irak ordusu, 18 Ocak’da kenti ikiye bölen Dicle nehrinin doğusunun tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Kent 10 Haziran 2014’te IŞİD’in eline geçmişti.