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Yaramazlara biraz batar!

Doğuş’tan sonra Yıldız Holding de bankalarla faiz indirimini görüşüyor

Yıldız Holding Nisan 2018’de bankalarla Yapı Kredi liderliğinde yaptığı sendikasyon anlaşması kapsamında, ‘ülkedeki şartların değişmesinden dolayı’ bankalarla faiz indirimini konuştuğunu, bankaların olumlu yaklaştığını duyurdu.

Yıldır Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, görevi Murat Ülker’den ocak ayında devralmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın konuyla ilgili sorularını yazılı yanıtlayan Yıldız Holding’in açıklaması şöyle: “Nisan 2018’de bankalarla Yapı Kredi liderliğinde yaptığımız sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkemizdeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuşuyoruz ve bankalardan olumlu yaklaşım görüyoruz.”

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Yıldız Holding açıklamasında varlık satışlarında da herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek, “Kamuoyuyla paylaşılmış çok başarılı satışlarımız oldu. Yeni satışlar için alıcıların ilgisi var ve görüşmelerimizde süreç ilerliyor. Yabancı sermayeyi, yani yurtdışı direkt yatırımı (FDI) Türkiye’ye gelmeye teşvik ediyoruz” dendi.

Son olarak, Doğuş Grubu’nun da 12 bankayla geçen sene tamamladığı 2.3 milyar avro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüğü açıklanmıştı.

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