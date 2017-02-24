Doğuş, medyadan çekileceğini yalanladı: Sektöre yatırımımız sürüyor

Doğuş Grubu, aralarında NTV ve Star TV gibi kanalların da olduğu televizyonların yanısıra, radyo, internet sitesi ve dergilerini Katarlı beIN Media’ya satacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Doğuş Grubu’ndan yapılan açıklamada beIN’le herhangi bir anlaşma yapılmadığına dikkat çekilirken yayın sektörüne ve markalarına yatırımların devam ettiği belirtildi: “Bu anlamda çok önemli bir girişimimiz olan Puhu TV’yi 2017 yılı başında ülkemizde hizmete açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu olarak vizyoner, yenilikçi ve girişimci bakış açımızın bir parçası olarak sürekli yeni fırsatları gözlemliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’ye ekonomik, sosyal, kültürel anlamda değer katacak, aynı zamanda istihdam yaratacak yeni yatırım fırsatlarını da her zaman değerlendirmekteyiz.”

beIN de yalanladı

Digitürk’ün sahibi Katarlı beIN Media da söz konusu iddiayı şu açıklamayla yalanladı: “Önceliğimiz ve odak noktamız, bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak; Digitürk’ün beIN MEDIA GROUP’a tam entegrasyonunu sağlamaktır. beIN MEDIA GROUP, Türkiye’ye ve sahip olduğu potansiyele inanmaktadır. Son 12 ayda Digitürk’ü ve Süper Lig naklen yayın haklarını satın alarak Türkiye ekonomisine yaptığı milyarlarca dolar değerindeki yatırım, bu inancın en somut göstergesidir. Grubumuzun bu büyük ülkeye yatırımları önümüzdeki dönemde de devam edecektir.”