Doğuş yapılandırdığı borçlarında faizleri düşürmek için görüşüyor

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, grubun 12 bankayla geçen sene tamamladığı 2.3 milyar avro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüklerini söyledi.

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Reuters’ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Akhan, “Bankalara talebimizi ilettik, yazılı sözlü görüştük bankaların bu konudaki yaklaşımı oldukça olumlu, sanıyorum çok kısa zamanda görüşmelerimizi sonuçlandıracağız” dedi.

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Akhan şöyle devam etti: “Buna yeniden yapılandırma demeyelim, yapılandırma içindeki bir öge. Geçen yılki piyasa koşullarında belirlenen faizlerin bugünkü piyasa koşullarına uyarlanması ve ona uygun hale getirilmesi. Doğuş Grubu olarak geçen yıl 31 Mayıs itibariyle 12 banka ile imzaladığımız yapılandırma veya bizim deyimimizle refinansman (yeniden vadelendirme işlemi) sözleşmemizde takvimlenmiş ödeme planına uygun hareket ediyoruz. Ödemelerimiz için o dönemki piyasa faizlerine paralel bir faizlendirme yapılmış idi haliyle. Biz şimdi düşen faiz ortamında tamamıyla mevcut piyasa faiz koşullarına uygun, ona paralel bir faizlendirme için bankalarımızla görüşüyoruz.”

Bankaların bu konudaki yaklaşımlarının oldukça olumlu olduğunu ifade eden Akhan, “Bankalara talebimizi ilettik, kendileriyle yazılı sözlü görüştük. Birkaç gün içinde sonuçlandıracağımızı bekliyoruz” dedi.

Akhan, borç yapılandırması kapsamında yapılan ve yapılacak olan varlık satışları ile ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “2018’den bugüne kadar 1.1 milyar avro civarında varlık satışı gerçekleştirdik. Tahmin ediyorum bu sene de bu rakama paralel bir ivmeyi yakalayacağız. Bu satışların hepsi banka borçlarına gidecek. Ağırlıklı yurt dışı assetlerimiz (varlıklarımız) olmak üzere satış görüşmelerini sürdürüyoruz.”