Doğuş Holding’in yeni CEO’su Ferit Şahenk

Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk holdingde CEO görevini de üstlenirken, CEO olarak görev yapan Hüsnü Akhan yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada kararın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtildi.

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Borçlarını yapılandırmıştı

Doğuş, dövizdeki kur farkından dolayı zarar ettiği gerekçesiyle geçen yıl nisan ayında bankalarla masaya oturarak kredi borçlarını ‘yeniden vadelendirmişti.’ Holdingin, nisan ayında, bankalarla anlaştığı açıklanmıştı.

Grubun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre bankalara 23.5 milyar lira borcu bulunuyor. Yine bilançoya göre grup geçen yıl 2 milyar 800 milyon lira, 2016 yılındaysa 2 milyar lira zarar etti.