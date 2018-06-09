Doğuş Holding’in patronu Şahenk şimdi de özel jetini satılığa çıkardı

Bankalara olan 6 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak istediği öne sürülen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Gulfstream G-450 model özel jetini 64 milyon liradan satışa çıkardı.

Doğuş Holding’in patronu Şahenk’in, bankalara olan borçlarını yapılandırmak istediği, sahibi olduğu İstinye Parkı satışa çıkardığı öne sürülmüştü.

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Sözcü’nün haberine göre kısa süre önce de Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarak Şahenk, şimdi de Gulfstream G-450 model özel jetini satışa çıkardı.

Şahenk’in, jeti için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon lira) istediği belirtildi.