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Yaramazlara biraz batar!

Doğuş Holding’in patronu Şahenk şimdi de özel jetini satılığa çıkardı

 

Bankalara olan 6 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak istediği öne sürülen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Gulfstream G-450 model özel jetini 64 milyon liradan satışa çıkardı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk

Doğuş Holding’in patronu Şahenk’in, bankalara olan borçlarını yapılandırmak istediği, sahibi olduğu İstinye Parkı satışa çıkardığı öne sürülmüştü.

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Sözcü’nün haberine göre kısa süre önce de Nahita isimli yelkenlisi ve Gladiator isimli yatını satışa çıkarak Şahenk, şimdi de Gulfstream G-450 model özel jetini satışa çıkardı.

Şahenk’in, jeti için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon lira) istediği belirtildi.

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