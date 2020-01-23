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Yaramazlara biraz batar!

Doğuş borç azaltmak için Kuveyt Türk ile ‘sat ve geri kirala’ sözleşmesi imzaladı

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacıyla İstanbul’daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon avroya ‘sat ve geri kirala’ yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.

Fotoğraf: Arşiv

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklama şöyle: “Mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması yönünden olumlu olacaktır. Söz konusu gayrimenkul, satışı takiben geri kiralanacağından işlemin şirketimiz faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. İşlem bir satış işlemi olmayıp ‘Sat ve Geri Kirala’ adı altında finansman işlemidir.”

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Borçlarını yapılandırmıştı

Doğuş, dövizdeki kur farkından dolayı zarar ettiği gerekçesiyle geçen Nisan 2018’de bankalarla masaya oturarak kredi borçlarını ‘yeniden vadelendirmişti.’ 

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