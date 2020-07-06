Doğurganlık hızı azaldı, ilk evlilik yaşı yükseldi

TÜİK’in araştırması, kadınlarda doğurganlık hızının azaldığını, ilk evliliklerin de daha geç yaşta yapıldığını gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK, Dünya Nüfus Günü nedeniyle güncel istatistikleri yayınladı. Buna göre, 2001’de 2.38 olan doğurganlık hızı, 2019’da 1.88’e düştü. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldığını gösterdi.

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Toplam doğurganlık hızı, ‘bir kadının doğurgan olduğu dönem olan’ 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.

En yüksek doğum hızı Şanlıurfa’da

Geçen yıl, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu kent 3.89 çocukla Şanlıurfa oldu. Bu kenti 3.37 çocukla Şırnak, 3.16 çocukla Ağrı, 3.15 çocukla Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu kent 1.33 çocukla Gümüşhane oldu. Bunu 1.34 çocukla Kütahya ve Edirne takip etti.

Annelik yaşı ilerledi

2001’de en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubundayken, 2019’da binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

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Yaşa özel doğurganlık hızı

Ergenlik dönemi, yani 15-19 yaş grubunda doğurganlık hızı 2001’de binde 49’ken, 2019’da binde 17’ye düştü.

Doğumlarını 2001’da yapan annelerin ortalama yaşı 26.7’yken, 2019’da 28.9 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019’da yapanların ortalama yaşı ise 26.4.

Annenin ortalama yaşı, 2001-2019

Türkiye’de 2010’da binde 16.7 olan anne ölüm oranı, 2018’de 13.6’ya geriledi. Bebek ölüm sayısı, 2018’de 11 bin 598’ken (binde 9.3), 2019’da 10 bin 770 (binde 9.1) oldu.

Çocuk yaşta evlilik oranı düştü

16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009’da yüzde 8.1’ken, 2019’da yüzde 3.1’e düştü.

Kadınlarda 2015’te 24.4 olan ortalama ilk evlenme yaşı, 2019 yılında 25’e yükseldi.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012’de yüzde 14.4’ken, 2019’da bu oran yüzde 17.5’e yükseldi.