Doğumu canlı yayınlanan bebek file ‘Zoom’ adı verildi

Meksika’da doğumu canlı yayınlanan fil yavrusuna görüntülü sohbet uygulaması ‘Zoom’ adı verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AFP’nin haberine göre, şimdilerde annesinin yanında vakit geçiren Zoom, Namibya’daki avcı tehdidinden kurtarılan fil sürüsünün sekiz yıldır barındırıldığı Puebla Safari Parkı’nda doğan altıncı fil oldu.

Reklam

Başkentin güneydoğusunda bulunan parkın yöneticisi Frank Carlos Camacho, filin doğumunu izlemenin zor olduğunu söyledi.

Camacho’nun yönettiği park, fillerin tamamen Afrika kıtasına dönmesini amaçlıyor. Safari parkının yöneticisi, “Onlar bize değil doğaya ait” ifadelerini kullandı.

Camacho, her ne kadar filleri Afrika’ya göndermek isteseler de bunun şimdiki şartlarda zor olduğunu belirtti.

Reklam

Covid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse tüm şirketler evden çalışma düzenine geçmiş, toplantılar internet üzerinden görüntülü olarak yapılmaya başlanmıştı. ‘Zoom’ da en çok tercih edilen uygulamaların başında geliyordu.