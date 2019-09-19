‘Doğum turizmi’nden 3 milyon dolar kazanan Çinli kadın mahkeme tarafından suçlu bulundu

Çinli Dongyuan Li, ülkesinin vatandaşlarının ABD’de doğum yapmasını sağlamak amacıyla kurduğu şirket aracılığıyla ‘hile ve usulsüzlük’ yaptığı, göçmen yasalarını ihlal etttiği gerekçesiyle suçlu bulundu. ABD’de hakim karşısına çıkarılan kadının aralıktaki son duruşmada 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Dongyuan Li, 2013-2015’te çocuklarının ABD vatandaşı olması amacıyla bu ülkede doğum yapmak isteyenlere yardım ettiğini kabul etti. ‘You Win USA Vacation Services’ adlı şirketin sahibi kadın, müşterilerine, Çin’deki ABD Konsolosluğu’ndaki vize görüşmesinde “İki hafta kalacağım” demelerini öğütlediğini, altı aylık hamileyken ülkeye giren müşterilerinin üç ay kaldıklarını itiraf etti.

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Şirketin hizmetleri arasında altı aylık hamile kadınların gümrükteki kontrolden geçerken karınlarını nasıl gizleyeceklerine dair eğitim de vardı.

‘Doğum turizmi’nden 3 milyon dolar (17.13 milyon lira) kazanan kadın, mahkemede, kontrollerin esnek olduğunu söylediği Hawaii’ye uçarak ülkeye giriş yapmalarını söylediği müşterilerini Los Angeles kentinde misafir ettiğini anlattı.

İnternet sitesinde ABD vatandaşlığından, ‘dünyanın en yararlısı’ diye bahsedilen şirket, 500 müşteriye hizmet verdi. Müşterilerinden 40 ila 80 bin dolar (228 bin 500 ila 457 bin lira) kazanan Li, federal yetkililerle yaptığı anlaşma sonucunda 850 bin dolar (4.85 milyon lira) nakit parasını ve 500 bin dolar (2.85 milyon lira) değerindeki evini vermeyi kabul etti.

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ABD’ye gidip orada doğum yapmak yasal. Ancak Çinli ‘girişimci’ vize alınırken yalan söyletmek başta olmak üzere yasalara aykırı davrandığı için suçlu bulundu.