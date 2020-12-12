Doğum lekesi nedeniyle rahatsız olan oğlu kendini iyi hissetsin diye aynısının dövmesini yaptırdı

Kanada’da bir baba sekiz yaşındaki oğlunun üst vücudundaki doğum lekesinden rahatsız olduğunu fark edince, küçük çocuk kendini iyi hissetsin diye lekenin aynısından dövme yaptırdı.

Fotoğraf: BBC

Derek Prue, oğlunun doğumundan beri sahip olduğu lekeyle ilgili yaşı büyüdükçe rahatsız olmaya başladığını fark etti.

Reklam

Havuza girerken tişörtünü çıkarmayarak lekesini gizlemeye çalışan oğlunun kendini farklı hissetmesinden rahatsız olan baba lekenin aynısını dövme olarak vücuduna kazıttı.

Lekeyle aynı yer ve şekildeki dövmenin yapımı 30 saat sürdü.

Oğlunun kendisini iyi hissetmesini ve lekesinin kötü bir şey olmadığını göstermek isteyen baba, gizli yaptırdığı dövme tamamlanınca oğluna sürpriz yaptı.

Reklam

Bu anları kamerayla kaydedilen görüntülerde çocuğun şaşkınlığı ve sevinci görülüyor.

“Hep böyle mi kalacak” diye soran çocuğa babası “Evet, tıpkı seninki gibi” yanıtını veriyor.