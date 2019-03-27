Doğum kontrol hapınız küpenizde mi yoksa saatinizde mi olsun?

ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde doğum kontrol hapını almayı unutan kadınlara çare olarak ‘küpe arkasına iliştirilen ve deri tarafından emilimi sağlayan’ bant geliştirildi.

Fotoğraf: Mark Prausnitz

Daily Mail’deki habere göre ‘Kadınlar hap almayı unutabilir ama küpe takmayı unutmaz’ söyleminden yola çıkan bilim insanları, geliştirdikleri yeni doğum kontrol ürününü farelerde denedi ve olumlu sonuç aldı. Ekipte yer alan Mark Prausnitz, çok yakında insanlarda da deney yapılacağını ve olumlu sonuç alacaklarından emin olduklarını söyledi.

Reklam

Yöntemin küpenin yanı sıra saat, kolye, yüzük gibi takılarda da uygulanabileceğinin altını çizen Prausnitz şunları söyledi: “Bir hafta etkisini sürdüren takı-bant birleşimi sayesinde doğum kontrol hapını unutmak tarihe karışabilir. Takı takmak kadınların asla unutmayacakları bir şey. Piyasada doğum kontrol bantları var ama onlar kalça, sırt gibi bölgelere yapıştırmak gerek yani unutma tehlikesi var.”

Prausnitz ve arkadaşlarının çalışmasının sonuçları ‘Journal of Controlled Release’ adlı dergide yayımlandı.