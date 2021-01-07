Doğum iznindeyken işyerinin Noel kutlamasına çağrılmayan kadın 12 bin sterlin manevi tazminat kazandı

Britanya’da, doğum iznindeyken işyerinin Noel kutlamasına davet edilmeyen kadın, açtığı manevi tazminat davasında 12 bin sterlin (118 bin 300 lira) kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Londra’da, mobilya, aydınlatma ürünlerinin aralarında olduğu tasarımlar satan Holloways Of Ludlow’da çalışan Catriona Howie, 2018 yılı sonunda doğum iznine çıktı.

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O yıl aralık ayında, her yıl Noel’de parti veren şirketi, maddi durumun iyi olmadığını gerekçe göstererek çalışanlarını işyerine yakın bir pub’a götürüp orada ağırladı. Howie davet edilmedi.

Davet edilmediği için dışlanmış hissettiğini, incindiğini belirten Howie manevi tazminat davası açtı.

Patronu, kendisini parti organize etmediklerini, pub’a giderken onu çağırmamalarında bir kasıt olmadığını söyleyerek savundu ve “275 sterlin harcadığımız bir iş çıkışı etkinliğiydi” dedi.

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Ancak mahkemenin hakimi Corrina Ferguson, Cowie’yi haklı buldu.

Çağrılmamasının, ‘kimsenin onu düşünmemesi’ olduğunu belirten Ferguson,“İzinde olmasaydı otomatik olarak çağrılacaktı. Ama doğum izninde olduğu için kimse umursamamış. Bu da duygusal anlamda incitici bir durum” dedi.

İşyerini, içinde bulduğu maddi zorluğu ve izin sonrası onun işine son verme planından Cowie’yi haberdar etmediği için de suçlu bulan hakim, 12 bin sterlin manevi tazminat ödemesine hükmeden hakim, 1400 sterlin ((13 bin 876 lira) tatil parasının da ödenmesini istedi.