Doğum günü şerefine: Prince’in hiç yayınlanmamış fotoğrafları

Dünyaca ünlü pop ikonu Prince’in doğum günü şerefine, hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğrafları paylaşıldı.

7 Haziran 1958 yılında dünyaya gelen Prince, 21 Nisan’da Minnesota’daki evinde hayatını kaybetmiş, ölümü aşırı dozda uyuşturucuya bağlanmıştı.

Playtuşu’nda yer alan habere göre Pince’in eski dostu Nicole Nodland tarafından 1994 yılında ailesini ziyaret için gittiği Minnesota’da çekilmiş fotoğraflarının yanısıra, meşhur Symbol albümü ve turne dönemine ait kareler ilk defa paylaşıldı.

Şu anda Us of America isimli derginin editörlüğünü yapan Nodland, Prince için “Bu derin kayıp için hala çok üzgünüm, eminim benim de yaptığım gibi onunla ilgili bir çok bilinmeyen, görülmeyen fotoğraf ve detay bundan sonra paylaşılacaktır. Prince, müziğiyle bir şekilde gizemini ve aurasını yaymaya devam ediyor” dedi.

‘Raspberry Beret’ ve ‘Little Red Corvette’ şarkılarıyla bilinen Prince, güçlü sesi, müzik bilgisi ve besteci kimliğiyle tanınıyordu.

Prince, ‘Rolling Stone’ dergisinin düzenlediği ‘Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı’ listesinde 28’inci sırada yer almıştı.

Albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan müzisyenin yedi Grammy, bir Golden Globe, bir de Oscar ödülü vardı.