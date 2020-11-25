Doğum günü partisi sonrasında 15 akrabasına ‘corona’ bulaştı: Siz ailemin düştüğü hataya düşmeyin

ABD’nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde yaşayan bir aile salgının başından beri tüm kurallara uydu. Bu ay başında bir ferdinin doğum gününü kutlamak için onun evinde bir araya gelene kadar! Parti sonrasında aileden 15 kişi virüse yakalandı.

Fotoğraf: NBC

Ailesinin hastalığa yakalanma sürecini basınla paylaşan 26 yaşındaki Alexa Aragonez, toplumun diğer kesimlerini uyardı: “Ailem salgının başlamasından sekiz ay sonra, ‘Hepimiz çok dikkat ediyoruz. Aile içinde olacağız, bir şey olmaz’ diye düşünerek bir kuralı ihlal etti. Bir evde toplandık ve bu bize çok pahalıya mal oldu. Ailemin düştüğü hataya lütfen düşmeyin.”

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Kuzeninin aile grubuna, “Bana gelip fajitas ve pasta yiyerek doğum günümü kutlamaya ne dersiniz” diye mesaj attığını belirten Aragonez, “Biz aylarca sosyal mesafeye dikkat ettik, maske taktık, kiliseye, restorana gitmedik. Bu nedenle kendilerine güvendiler ve ‘Tamam’ dediler” dedi.

Ancak, işler Aragonez’in katılmadığı parti sonrasında ailesinin düşündüğü gibi olmadı. 3 Kasım’daki kutlamadan iki gün sonra aile üyelerinde belirtiler başladı. Partiye giden 12 kişinin tamamının testi pozitif çıktı. Onlardan virüsün bulaştığı üç kişiyle ailenin Covid-19’a yakalanan üye sayısı 15’e yükseldi.

Annesinin en ağır geçirenlerinden olduğunu belirten Aragonez şunları söyledi: “Neyse ki herkes iyileşti. ‘Ailemden 15 kişiyi virüs nedeniyle kaybettim’ demek korkunç olurdu. En azından, ‘Virüsü kaptı ve iyileştiler’ diyorum. Hepimiz normal hayatımıza dönmek istiyoruz ama unutmayalım salgın henüz bitmedi. Ailemde yaşananlar bu virüsün ne kadar kolay yayıldığının somut göstergesi.”