Doğuda kar ve çığ, yolları kapattı, ekipler kurtarma çalışmasında

Doğu Anadolu’da çok sayıda yol kardan kapanırken, çığ düşmesi olayları da yaşanıyor. Son düşen çığda, can ve mal kaybı olmazken, ekiplerin uzun süreli mücadelesiyle yollar açıldı. Bingöl-Elazığ karayolu, ağır taşıtların geçişine kapatılırken, Van’da da kapanan yollarda mahsur kalanlar ile doğum sancısı tutan kadınlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Hakkari’de çığ düştü, yol yedi saat sonra açıldı

Hakkari’nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin yedi saat süren çalışması sonucu temizlendi.

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İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yoluna bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen karların temizlenmesi için il özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yedi saat süren çalışmayla metrelerce yükseklikteki çığ kütlelerini temizleyerek, kapanan köy yolunu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Bingöl-Elazığ yolu, ağır taşıtlara kapandı

Öte yandan Bingöl- Elazığ karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Elazığ-Bingöl karayolu kar yağışı ve buzlanmadan dolayı büyük araç trafiğine kapatılmıştır” dendi.

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Van’da mahsur kalanlar kurtarıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde de, yolu kardan kapanan Gültepe mahallesinde doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (22), karla mücadele ekiplerinin üç saat süren mücadelesi ile yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Van’ın Gürpınar ilçesi Kırgeçit mahallesi, Muradiye ilçesi Sürüyolu mahallesi ile Çaldıran ilçesi ve İpekyolu ilçesi Gövelek mahallesi yollarında mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş ise karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.