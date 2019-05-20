Doğu Timor dünyanın ilk ‘sıfır plastik’ ülkesi olacak

Her gün 70 ton plastik atık üreten Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor, Avustralyalı araştırmacıların inşa edeceği dev geri dönüşüm tesisiyle plastik atığının tamamını geri dönüştürerek dünyanın ilk ‘sıfır plastik’ ülkesi olacak.

Fotoğraf: Reuters

Denizlerin plastik çöplerle dolu olduğu bir bölgede bulunan ülke 40 milyon dolar yatırımla inşa edilecek plastik geri dönüşüm tesisinden çıkacak her bir plastik atığı yeni ürünlerde kullanılmak üzere dönüştürecek.

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Tesis 2020 sonu itibariyle faliyete geçecek.

Biliminsanları okyanuslara her yıl 8 milyon ton plastik atıldığını, bunun dakikada bir kamyon dolusu plastik anlamına geldiğini aktarıyor. Plastik atık üretiminde başı çeken ülkeler ise Çin, Endonezya, Vietnam, Filipinler ve Tayland.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği grubu, insan sağlığı ve doğal yaşama verdiği zararın yanında bölgenin turizm, balıkçılık ve denizcilik sektörlerinin plastik atıklardan her yıl 1.3 milyar dolar zarar gördüğünü belirtiyor.