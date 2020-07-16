Doğu merkezli Libya parlamentosu Mısır’dan iç savaşa doğrudan müdahele etmesini istedi

Libya’nın doğu merkezli parlamentosu Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) verilen Türk desteğine karşı koymak için Mısır’a ülkenin iç savaşına doğrudan müdahale etmesi için çağrıda bulundu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Merkezi Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi, pazartesi geç saatlerde yaptığı açıklamada Mısırlıların desteğinin ‘Türk istilası ve işgali‘ olarak tanımladıkları durumu ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu belirtti.

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Bu açıklama, Türkiye’nin desteğini alan GNA’nın Trablus’a yönelik bir yıldır devam eden doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) saldırılarını püskürtmesiyle birlikte Libya’da gerilimin daha da arttığını gösteriyor. LUO, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır’dan destek alıyor.

Libya, 2014’ten beri UMH ve Halife Hafter öncülüğündeki LUO arasında bölünmüş durumda. Libya’da Trablus merkezli ayrı bir Temsilciler Meclisi de bulunuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, UMH ve Türk müttefiklerinin Libya’nın ana petrol ihracat tesislerine geçit olarak görülen sahil kenti Sirte’ye yeni bir saldırı başlatması durumunda ordularının Libya’ya gireceği uyarısında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın makamından salı günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump yaptıkları telefon görüşmesinde ülkede istikrarın sürdürülmesi için Libya’da daha yakından çalışma konusunda mutabık kaldılar.