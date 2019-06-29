Doğu Libya güçleri Türk uçak ve gemilerini düşman güç ilan etti

Libya’nın doğusunda ayrı hükümet kuran General Halife Haftar’a sadık Doğu Libya Güçleri, Türk uçak ve gemilerini ‘düşman güç’ ilan ederek, Türk askeri birliklerine saldıracaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in (BM) de tanıdığı Libya’nın batısı ile başkent Trablus çevresini elinde tutan ‘Ulusal Birlik Hükümeti’ni destekliyor.

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Türkiye, Trablus’taki yönetimin başbakanı Fayez el Serraj’a doğudaki hükümete karşı kullanması için insansız hava aracı ve kamyonlar göndermişti. Mayısta ise Türkiye’nin bir ro-ro gemisiyle zırhlı araç ve askeri mühimmat gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Doğu Libya Güçleri sözcüsü Ahmed Mismari şöyle dedi: “Türkiye’den gelen ve başkent Tripoli’ye inmeye çalışan her uçağa düşman güç muamelesi yapılacaktır. Aynısı Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemileri için de geçerlidir.”

Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) Türk askeri varlıklarına da saldıracaklarını belirtirken, konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

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LNA Trablus’u ele geçirememiş, ancak şehrin hava sahasında askeri üstünlüğü bulunuyor. Bu ordu birçok kez Trablus’ta faliyet halindeki havalimanına saldırdı.

General Halife Haftar ve destekçileri, başkent Trablus’u ‘2011 yılındaki eylemlerle Muammer Kaddafi’nin düşmesinden bu yana Libya’yı istikrarsızlaştırmakla suçladıkları milislerden kurtarmaya çalıştıklarını’ söylüyor.

Haftar’ı eleştirenler ise iktidarı güç kullanarak ele geçirmekle ve ülkenin doğusu ile batısı arasındaki ihtilafı derinleştirmekle suçluyor.