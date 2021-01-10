Doğu Karadeniz’in dört ilinde, 23 noktada yangın

Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da bugün 23 farklı noktada yangınlar çıktı.

Rize’nin Fındıklı İlçesi / Fotoğraf: DHA

Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlardan bazıları söndürüldü. Ekipler yangınların devam ettiği sekiz noktada alevlere müdahale ediyor.

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Trabzon’da üç noktada yangın

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde öğlen saatlerinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Of ilçesinde ise iki farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.

Artvin’de 6 dönümde yangın

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyü Esentepe mevkisinde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yol olmadığı için araçlarla ulaşılamayan bölgedeki yangına ekipler kazma küreklerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında altı dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında soğutma çalışması sürüyor.

Ordu’da 15 noktada yangın

Ordu’da ise 15 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangınlardan 12’si söndürülürken, Fatsa ilçesi Uzundere mahallesi, Mesudiye ilçesi Çataltepe mahallesi ve Ulubey ilçesi Durak mahallesindeki yangınlar sürüyor. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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Rize’de dört noktada yangın sürüyor

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dört ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.