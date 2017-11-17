Doğu Karadeniz’e ‘yapay’ turizm merkezleri: 11 Ayder Yaylası, üç Uzungöl daha geliyor

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Rize’de Ayder benzeri 11 yayla ile Trabzon’da Uzungöl benzeri yapay göllerin yer alacağı 3 yeni turizm merkezi oluşturulacak. Belirlenecek yeni yerlerde Koruma İmar Planları yapılacak.

Rize Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenecek 11 nokta arasında Çamlıhemşin’deki Çat Vadisi’nde bulunan yaylalar ilk sırada yer alıyor. Ayrıca, Fındıklı, Ardeşen, İkizdere ve Güneysu ilçelerindeki yaylalar da listede bulunuyor. Koruma imar planları yapılacak yaylalar, konaklama tesisleriyle birlikte ziyarete açılacak.

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3 yeni yapay Uzungöl

Trabzon’un Çaykara İlçesi’ndeki dünyaca ünlü Uzungöl’ün benzeri 3 yeni tabiat turizm merkezi oluşturulması için de Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışma başlattı.

Uzungöl’e alternatif turizm merkezi olarak düşünülen yerlerin başında Tonya İlçesi’nde bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası geliyor. Her yıl nisan ayında yaylada açan mavi yıldız çiçeği ile maviye bürünen yayla özellikle foto safari meraklılarının akınına uğruyor. Kadıralak Yaylası’nın yanı sıra Hıdırnebi, Kadırga ve Sis Dağı yaylaları da listede yer alıyor. Yeni turizm merkezlerinde 6 ay ila 1 yıl gibi sürelerde ‘yap-işlet-devret’ modeli ile yeni tesisler kurulacak, Devlet Su İşleri tarafından ise yaylalarda yapay göller oluşturulacak.