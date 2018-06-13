Doğu illerinde yeni anket: HDP birinci parti; ikinci turda İnce Erdoğan’ın önünde

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), doğu ve güneydoğuda, sandık taşıma kararından etkilenen 18 ilde yaptığı son anketini yayınladı.

Ankete göre HDP’nin bölgedeki oy oranı yüzde 39, AKP’ninkiyse yüzde 33,7. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda bölgedeki seçmenin ilk tercihi HDP adayı Selahattin Demirtaş, sonra CHP adayı Muharrem İnce.

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SAMER’in 1-5 Haziran tarihleri arasında, 18 ilde, 2 bin 100 hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı araştırmaya göre “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 39’u HDP yanıtı verdi. Aynı soruya katılımcıların 33,7’si AKP, 8,4’ü CHP, 4,7’si MHP, 3,7’si İYİ Parti, 1,5’iyse Saadet Partisi diye yanıtı verdi.

SAMER’in araştırmasına göre 1 Kasım’da aynı seçmen grubunun yüzde 36,5’i AKP’ye, yüzde 34,3’ü ise HDP’ye oy verdiğini beyan etmişti. Son anket, 1 Kasım 2015’teki seçimlere göre HDP’nin, oyunu yüzde 4,7 oranında artırdığını gösteriyor.

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Araştırma, seçmenini en fazla koruyan partinin yüzde 4,5 ile HDP olduğunu gösterirken; en çok kararsız seçmen AKP’de ölçüldü. Oylarının yüzde 23,2’sini İYİ Parti’ye, yüzde 6,1’ini AKP’ye kaptıran MHP ise bölgede en fazla eriyen parti.

SAMER’in araştırmasında “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna da yanıt arandı. Yanıtlar şöyle:

Selahattin Demirtaş: Yüzde 39

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38

Muharrem İnce: Yüzde 9,5

Meral Akşener: Yüzde 5,2

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1,3

Kararsızlar: Yüzde 5,3

Önce Demirtaş, sonra İnce

Araştırmada “Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalır” diyenlerin bu turdaki tercihlerine göre ortaya çıkan tablo da şöyle:

Selahattin Demirtaş: Yüzde 46,2

Muharrem İnce: Yüzde 23,3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16,7

Meral Akşener: Yüzde 6,2