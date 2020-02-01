Doğu Anadolu’da kar nedeniyle 2 bin 25 köy yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Fotoğraf: DHA

Ocak ayında mevsim normallerinin altında kar yağışı düşen Doğu’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece boyunca etkili oldu. Sabah etkisini kaybeden kar yağışı sonrası bölgede 2 bin 25 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum’da 852, Ağrı’da 450, Muş’ta 311, Kars’ta 181, Erzincan’da 171, Iğdır’da ise 60 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş kent merkezi ve Ardahan Göle’de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşırken, Kars’ta 46 santimetre olarak ölçüldü.

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Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi ve kara saplandı. Erzurum-Artvin karayolu çift yönlü trafiğe kapanırken otobüs bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Erzincan’ın Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Dursun Ağaç için yakınları ambulans istedi. Yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamayınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ekiplerin ulaştığı Ağaç, ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.