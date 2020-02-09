Doğu Anadolu’da altı ilde çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır’da cuma gününe kadar çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski olduğu belirtildi.

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Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

4 Şubat akşamı saat 17:00 sıralarında Van- Bahçesaray yolunda üzerine çığ düşen minibüste beş kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yedi kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.



