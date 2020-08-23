Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalarını sürdüren ‘Oruç Reis’ gemisinin Navtex süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı.
Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapacağını duyurmuştu.
Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya istasyonu, Navtex mesajının güncellendiğini bu akşam duyurdu.
Navtex, denizcilere hitaben mesaj yayınlanan sisteme verilen isim. Yayınlanan Navtex mesajıyla, belirtilen bölgelerde yapılacak çalışmalar haber veriliyor, o sahalara girilmemesi isteniyor.
Oruç Reis, Kıbrıs adası açıklarında hidrokarbon arama çalışması yapıyor.