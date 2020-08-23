Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Petrol mühendisi Necdet Pamir, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı sondaj gemilerinin ‘dışarıdan hizmet alarak’ çalıştığını belirterek, Varlık Fonu’na bağlı bu şirketin özelleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı. Pamir bunun olması halinde “Sahalar ve eldeki ruhsatlar, kimin kontrolüne geçecek” diye sordu.