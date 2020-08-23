Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalarını sürdüren ‘Oruç Reis’ gemisinin Navtex süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: dzkk.tsk.tr

Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapacağını duyurmuştu.

Reklam

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya istasyonu, Navtex mesajının güncellendiğini bu akşam duyurdu.

Navtex, denizcilere hitaben mesaj yayınlanan sisteme verilen isim. Yayınlanan Navtex mesajıyla, belirtilen bölgelerde yapılacak çalışmalar haber veriliyor, o sahalara girilmemesi isteniyor.

Oruç Reis, Kıbrıs adası açıklarında hidrokarbon arama çalışması yapıyor.

Reklam

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

SON HABERLER

Enerji uzmanı: TPAO özelleştirilirse sahalar kimin kontrolüne geçecek?

Petrol mühendisi Necdet Pamir, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı sondaj gemilerinin ‘dışarıdan hizmet alarak’ çalıştığını belirterek, Varlık Fonu’na bağlı bu şirketin özelleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı. Pamir bunun olması halinde “Sahalar ve eldeki ruhsatlar, kimin kontrolüne geçecek” diye sordu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...