Doğu Akdeniz’deki altı ülke, doğalgaz çalışmaları için Mısır merkezli forum kurdu

Akdeniz’e kıyısı olan altı ülke, Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz kaynaklarının çıkarılması ve ihracatını teşvik etmek amacıyla Mısır merkezli hükümetler arası bir kurum kurdu.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) adı verilen kurumun tüzüğünü internetten yayınlanan törende imzaladı.

Reklam

Ortak bildiriye göre forum, ‘enerji alanında işbirliği yoluyla bölgesel istikrar ve refahın ilerletilmesine’ katkıda bulunacak.

Üyeleri geçen yılın başından bu yana Mısır’ın başkenti Kahire’de birkaç toplantı düzenleyen forumun, katılmak isteyen tüm Doğu Akdeniz ülkelerine açık olduğu ve diğer devlet veya kuruluşların da gözlemci olarak katılabileceği belirtildi.