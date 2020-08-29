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Yaramazlara biraz batar!

Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı

Türkiye, Doğu Akdeniz için bir kez daha Navtex ilan etti. 29 Ağustos-11 Eylül arasında Anamur’un güneyinde atış eğitimi yapılacağı bildirildi.

Anamur’un güneyi ile Kıbrıs Adası’nın kuzeyinde, Navtex ilan edilen bölgeni koordinatları bildirildi.

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Bu, Türkiye’nin ilan ettiği üçüncü Navtex. Daha önce sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi için iki kez Navtex ilan edilmişti.

Dün, Milli Savunma Bakanlığı, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan F-16’larının Türk F-16’ları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin radar sisteminde, Girit adasından kalkarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne doğru giden altı F-16 uçağının tespit edildiği, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan uçakların Türk savaş uçakları tarafından uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında deniz sınırları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Bakanlığın bahsettiği Navtex bölgesinde Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürüyor.

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