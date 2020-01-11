Doğruluk Payı: Erdoğan’ın evlilik yaşının 30’u aştığına dair iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veya çoğu evde kalıyor” iddasını araştıran Doğruluk Payı ekibi, bunun kısmen doğru olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, 9 Ocak’taki konuşmasında ‘evlilik dışı yaşamın medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığını’ belirterek, “Bu büyük tehlikeye hep beraber karşı koymalıyız” demişti.

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Doğruluk Payı bu iddia üzerine TÜİK’in kamuoyu ile paylaşmış olduğu verileri inceledi.

Buna göre, Erdoğan’ın iddiasının ilk kısmı, ‘evlilik yaşının sürekli yukarı çıktığı’ verilerle destekleniyor.

Demecin ikinci kısmında sarf edilen çoğunluğun 30’undan sonra evlendiği iddiasının ise doğru olmadığı kaydedildi.

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Araştırmada her yıl artış trendi gösteren bu yaş sınırının, 2012’den 2018’e gelindiğinde kadınlar için 23.5’den 24.8’e, erkekler için 26.7’den 27.8’e çıktığı görüldü.

Evlenme oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-29 arasını kapsayan periyot olduğu belirtildi.

Son olarak, 30 yaş üstü insanlar arasında hiç evlenmemiş olanların ağırlığının oldukça düşük olduğu, bunun bir çoğunluğu oluşturduğunu iddia etmenin doğru olmayacağı ifade edildi.