Doğrulandı: ‘Sex and the City’ devam ediyor

90’lar ve 2000’lerin popüler dizisi ‘Sex and the City‘nin devamının geldiği söylentileri resmiyet kazandı. Serinin yıldızları ‘And Just Like That‘ adıyla devam edecek dizinin tanıtımını paylaştı.

Fotoğraf: New Line Cinema

Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall dışında orijinal ekipten Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, and Kristin Davis’in yer alacağı dizi HBO Max adlı platformda yayınlanacak.

İlk kez 1998’de yayınlanan ve moda takıntılı yazar Carrie Bradshaw (Parker) ile arkadaşları Miranda (Nixon), Charlotte (Davis) ve Samantha (Cattrall) etrafında gelişen Sex and the City, altı sezon sürmüş ve çok sayıda Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanmıştı.

Dizinin ardından gelen iki sinema filmi gişede başarılı olsa da özellikle ikinci film iyi eleştiriler almamıştı.

New York şehrinden görüntülerden oluşan dizinin tanıtım filmi, devam serisinde neler olacağı hakkında çok fikir vermese de yayıncı şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Carrie, Miranda ve Charlotte’ın, 30’larındaki arkadaşlığı ve hayatın karmaşık gerçekliğinden 50’lerinde daha da karmaşıklaşan gerçekliğine uzanan yolculuğunu takip edin.”